В Иркутске ищут родственников участника Великой Отечественной войны

В Иркутске ищут родных участника Великой Отечественной войны Дмитрия Маякинина. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации для этого привлекли поисковый отряд.

- Дмитрий Маякинин родился в Шульгинском районе Тамбовской области. Его жена Александра жила в Приангарье в городе Ново-Удинск по адресу: улица Кошка, дом 34, - уточняется в сообщении.

Последним местом службы Дмитрия был 75-й стрелковый полк 26-й стрелковой дивизии. Мужчина умер 26 декабря 1943 года в Витебской области. В июле 2026 года в Республике Беларусь пройдет памятное мероприятие, посвященное увековечению памяти Дмитрия Маякинина и других павших воинов у братской могилы.

