Верховный суд РФ не смягчил приговор осужденному за поджог военкомата в Братске

Верховный суд России не смягчил приговор осужденному за поджог военкомата в Братске. Мужчина обвиняется в государственной измене и совершении теракта.

- Подсудимый получил задание кураторов и поджег здание военкомата. За это суд назначил ему 18 лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе суда.

Но, учитывая смягчающие обстоятельства, срок сократили до 17 лет и 9 месяцев. Коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ оставила в силе решения других инстанций.

