В Иркутской области за сутки потушили один лесной пожар. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, огонь уничтожил площадь в 50 гектаров.

- 10 сотрудников лесной охраны боролись с огнем, используя пожарную машину и автоцистерну. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

По данным на утро 13 мая, в Приангарье не зафиксировано ни одного лесного пожара. Для поддержания безопасности, в регионе проводится ежедневный мониторинг. Сегодня на дежурстве находятся 62 патрульные группы, в которых задействовано 142 человека.

