НовостиОбщество13 мая 2026 10:29

За 2025 год в Иркутске жители купили 1,8 миллиона квадратных метров жилья

Более 115 тысяч человек стали владельцами недвижимости
Ангелина ОГЕР
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За 2025 год жители Иркутска купили в общей сложности 1,8 миллиона квадратных метров жилья. По итогам года более 115 тысяч человек стали владельцами недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутскстата.

- По договорам купли продажи было зарегистрировано 32 тысячи прав на жилые помещения. Средняя площадь квартиры составила 58 кв. м, а средняя цена сделки достигла 3,5 миллиона рублей.

Значительное число сделок было оформлено по другим правовым основаниям - например, через наследство, приватизацию, договор дарения, ренту. Всего зарегистрировано 83 тысячи таких договоров. Общая площадь жилья, перешедшего новым владельцам, составила 5 миллионов квадратных метров.

