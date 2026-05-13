В двух районах Иркутской области затопило 152 участка и 51 дом Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

За сутки в Катангском районе Иркутской области затопило 51 жилой дом, в которых живут 84 человека, в том числе 6 детей. Об этом сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев. Уровень воды в подтопленных домах составляет от 1 до 10 сантиметров.

- В селе Токма открыли пункт временного размещения, где сейчас находятся 25 человек. А те, кто пострадал от наводнения, по своему выбору отправились к родным, - прокомментировал губернатор региона.

На севере Иркутской области сохраняется паводковая ситуация. В результате прошедших суток в селах Токма, Подволошино, Ика, Преображенка, Бур, Ерема и поселке Ручей затоплено 152 участка. Спасатели находятся на местах, оказывая поддержку пострадавшим жителям.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что с 12 по 14 мая вода продолжит прибывать в Лене, Бирюсе, Нижней Тунгуске и Куте. В зоне риска - Киренск, Бирюсинск и несколько сел.