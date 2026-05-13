В Иркутской области ожидается резкое повышение уровня рек. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Сразу несколько рек Приангарья в ближайшие дни могут выйти из берегов. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, с 12 по 14 мая 2026 вода продолжит прибывать в Лене, Бирюсе, Нижней Тунгуске и Куте. В зоне риска - Киренск, Бирюсинск и несколько сел.

- На Лене у Киренска уровень поднимется до 540-590 сантиметров при неблагоприятной отметке 570, такое же превышение ждут у села Змеиново. На Бирюсе вода подберется к критическим значениям у Бирюсинска и поселка Шиткино, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

В селе Подволошино на Нижней Тунгуске опасная отметка уже превышена, населенный пункт частично затапливает. На Куте в районе деревни Максимово уровень остается выше неблагоприятного, у поселка Ручей вода тоже близка к опасной черте. Подтопит пониженные участки местности и приусадебные участки.

На местах круглосуточно дежурят межведомственные группы, жителей предупредили о порядке действий при эвакуации и оказывают адресную помощь. Пункты временного размещения уже готовы принять людей. Если ситуация ухудшится, нужно сразу звонить по номеру 112.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, какой будет погода летом 2026 в Иркутске. Подробности здесь.