В Бодайбо после коммунальной аварии установят новую насосную станцию. Фото: администрация Бодайбо

Утром 13 мая Бодайбо столкнулся с серьёзной коммунальной проблемой: из за завоздушивания и нехватки давления в системе прекратилась подача воды в крупный резервуар на 800 кубометров, а затем остановился и дизельный насос. Cпециалисты оперативно начали заполнять систему водоснабжения. Для жителей организовали подвоз воды — работают пять автоцистерн.

- Бутилированная вода в первую очередь поступает в социально значимые учреждения, а также к инвалидам, многодетным семьям, детям войны и пожилым людям без родственников, - рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

12 мая волонтеры доставили 630 литров воды по 63 адресам и обеспечили 30 многодетных семей 450 литрами. На будущее уже подготовили новую плавучую насосную станцию. Ее установят, как только река освободится ото льда.

