В Зиме частично обрушилась стена аварийной двухэтажки. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

На улице Луговой, 7 в городе Зима 14 мая 2026 произошло частичное обрушение наружной стены жилого дома. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, двухэтажное здание давно признали аварийным и включили в программу переселения. Из 16 квартир большую часть жильцов уже расселили.

Оставшиеся живут в маневренном фонде, сейчас с ними работают специалисты администрации и городских служб. После завершения строительства нового дома на улице Ярославского, которое запланировано на этот год, люди получат благоустроенные квартиры. Ситуация находится под контролем, обрушение не повлияло на планы по переселению.

