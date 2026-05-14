«У меня долги, девушка болеет…»: мошенник так искусно разжалобил подростка, что тот перевел ему 2,9 млн рублей

Жулик предложил подростку купить брендовую одежду, прислал фотографии куртки, сумки и кроссовок, которых у него никогда не было.

В Кирово-Чепецкий районный суд передали уголовное дело против 21-летнего парня, который обманул 15-летнего жителя Байкальска. Как сообщили КП-Иркутск в МВД, СУ СКР и прокуратуре региона, аферист выманил у школьника и его семьи почти три миллиона рублей.

Обман начался летом 2024 года в соцсети. Жулик предложил подростку купить брендовую одежду, прислал фотографии куртки, сумки и кроссовок, которых у него никогда не было. Сначала попросил перевести деньги за пересылку вещей, затем стал жаловаться на личные проблемы, долги и больную подругу.

- Для убедительности отправлял фиктивные расписки с обещаниями все вернуть. Подросток верил и перечислял деньги. Сумма переводов варьировалась от одной тысячи до почти двух миллионов рублей за раз. В ход пошли не только личные накопления школьника, но и семейные сбережения, которые мать хранила в шкатулке у бабушки, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Когда пропажа вскрылась, женщина обратилась в полицию. Оперативники установили личность афериста. Им оказался житель поселка при станции Просница Кировской области. Парня задержали и отправили под стражу. Следователи собрали достаточно доказательств, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь мошеннику грозит срок за хищение в особо крупном размере.

