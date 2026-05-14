Эксперт назвала один из самых полезных продуктов, способных заменить целую аптечку

Биолог Ирина Лялина рассказала NEWS.ru о продукте, который в Японии величают царицей стола. Речь идет о морской капусте, или ламинарии.

- Всего в 40 граммах этого продукта кроется суточная норма йода, который нормализует функцию щитовидной железы и кишечника, успокаивает нервную систему и повышает работоспособность организма, - пояснила Лялина. - Морская капуста содержит в разы больше витаминов и минералов, чем многие овощи. Она снижает плохой холестерин, разжижает кровь и не дает образовываться тромбам. Женщинам помогает стабилизировать гормональный фон.

Кроме того, ламинарию считают продуктом долголетия за способность выводить токсины, соли тяжелых металлов и даже радионуклиды. В желудке она разбухает и мягко запускает перистальтику. Но объедаться тоже не стоит, так как избыток йода может навредить щитовидной железе, вызвать тяжесть в животе и диарею. Беременным, людям с больными почками и аллергикам от морской капусты лучше отказаться.

