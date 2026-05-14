15 мая в Иркутске ожидается дождь и +9 градусов

Днем 15 мая в Иркутске резко похолодает до +9 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, на небе будет облачно, с прояснениями. Пройдет умеренный дождь. Ветер переменный 2-7 м/с, порывы усилятся до 8-13 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +2...+4.

- Местами по области пройдут дожди с мокрым снегом. Днем в горах Восточного Саяна, в центральных и южных районах умеренные осадки, утром в отдельных районах туманы. Порывы северо-западного ветра до 13 м/с, - уточнили синоптики.

Ночью температура воздуха составит +4...-1 градусов, при прояснении приморозит до -3...-8. Днем будет теплее +9...+14, при облачной погоде +1...+6 градусов.

