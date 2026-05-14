Погода в Иркутске на 10 дней с 15 по 25 мая 2026 будет прохладной и дождливой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в мае перестала радовать сразу после праздников. Вот уже несколько дней подряд иркутяне, выходя из дома по утрам, задаются вопросом: «Почему так холодно и когда все это закончится?». Этот вопрос мы задали синоптикам. Ответ вас не порадует. Вот какой будет погода в Иркутске на 10 дней.

Погода в Иркутске на 10 дней с 15 по 25 мая 2026

Температура в регионе «упала» вместе с приходом холодного арктического воздуха.

- Погоду в Иркутске в ближайшие дни, кроме холодной арктической массы, будет определять и серия монгольских циклонов, - рассказала КП-Иркутск заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. – При чем они таким образом станут заходить на территорию нашей область, что самая холодная их часть придется как раз на южные, часть центральных и местами западные район.

Монгольские циклоны знамениты осадками, причем часто обильными. Вот и в этот раз дождей не избежать. Осадки начнутся уже 15 мая, не ливни, но умеренные дожди. Потом будет небольшая «передышка», после которой непогода обрушится на регион с новой силой.

Дожди могут начаться уже вечером 17 числа и продлиться не один день. С большим процентом вероятности дождливыми окажутся 18 и 19 мая и, может быть, даже 20-е число также «зацепит».

- В эти ненастные дни также будут холодные температуры воздуха – на 2-4 градуса ниже средних многолетних значений, - говорит метеоролог.

В это время по ночам температуры станут колебаться от 0 до +5 градусов, в низинах возможно и вовсе до -5 градусов. Днем 15-го мая в Приангарье столбики уличных термометров покажут +8…+13, конкретно в Иркутске будет +9.

Далее – 16 и 17 мая - по области потеплеет до +13 …+18, но не в Иркутске. Холодная зона циклона не даст воздуху прогреться в столице региона (а также в остальных южных, центральных и западных районах) выше +8…+13 градусов.

- Аномалий в этом нет, в мае всегда неустойчивая погода, бывали годы, когда в середине месяца выпадал снег, - рассказывает заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская.

Такие температуры сохранятся вплоть до конца следующей рабочей недели – 21 мая. А дальше? Дальше должно прийти потепление, но это не точно. Циклоны могут оказаться нерасторопными и задержаться еще на денек-другой.

Кстати, до северных районов Иркутской области монгольские циклоны не доберутся и там все это время будет +17…+22.

Вот такой будет погода в Иркутске на 10 дней с 15 по 25 мая 2026.

