В Слюдянском районе локомотив и легковой автомобиль столкнулись на переезде

На регулируемом железнодорожном переезде перегона Култук – Слюдянка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и одиночного локомотива. Это случилось 14 мая в 15:14 по местному времени.

- Водитель машины выехал на железнодорожные пути перед приближающимся составом. Несмотря на то, что машинист экстренно затормозил, избежать столкновения не удалось из за малого расстояния, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ВСЖД.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Подвижной состав не сошёл с рельсов, инфраструктура не повреждена. Движение других поездов проходит в штатном режиме.

