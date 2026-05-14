Трое детей пострадали в аварии под Иркутском.

В Иркутском районе полиция разбирается в обстоятельствах аварии, которая едва не закончилась трагедией. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, днем 13 мая 2026 года на трассе «Иркутск - Оса - Усть-Уда» 25-летняя женщина за рулем «Форда Фокуса» не справилась с управлением и улетела в кювет. В салоне находились трое детей от двух до восьми лет, все они ехали без автокресел и удерживающих устройств.

- Водителю и всем пассажирам понадобилась медицинская помощь. Позже выяснились шокирующие подробности. Женщина призналась, что перед поездкой выпила три стакана спиртного, после чего села за руль и отправилась к родственникам. От медосвидетельствования она отказалась. Прав у нее никогда не было, машину взяла у мужа, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На нарушительницу составили пять административных материалов, автомобиль отправили на штрафстоянку. Супруга тоже наказали - за передачу управления человеку без водительского удостоверения. Прокуратура Иркутского района взяла проверку на контроль и напомнила, что нетрезвый водитель за рулем - прямая угроза жизни, особенно если в салоне дети.

