Большинство отловленных бездомных собак в Братске оказались домашними. Фото: соцсети мэра Братска Александра Дубровина

В Братске подрядчик приступил к к отлову собак в соответствии с техническим заданием и заявками от жителей. Оказалось, что значительная часть животных на улицах - домашние и находятся на самовыгуле.

- Это определили по наличию ошейников. Также были случаи, когда цепь остаётся в ограде, а собака свободно бегает по городу, - подчеркнул мэр города Александр Дубровин.

Поступали сообщения в виде фото и видео и от жителей, которые подтверждали, что домашние собаки, гуляют за пределами частных участков - особенно в Падунском районе. Власти призывают не допускать самовыгула домашних животных. Потому что этот вопрос касается безопасности детей и соседей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 13-летний школьник рассказал, как упал в открытый колодец в областном центре. СК завел уголовное дело. Подробности.