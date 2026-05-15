В Иркутске пассажира сняли с рейса за курение на борту самолета

Пассажир авиарейса Хабаровск — Иркутск был снят с борта за нарушение запрета курения. Об этом КП-Иркутск рассказали в транспортной полиции. Правоохранители, получив сообщение, выехали к самолёту, прибывшему из Хабаровска.

- Установлено, что 27 летний житель Южно Сахалинска нарушил требования статьи 6.24 КоАП РФ, закурив сигарету в туалете воздушного судна во время перелёта, - уточнили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере до 1,5 тысяч рублей. Также пассажир может быть включён в «чёрный список» авиакомпаний, что даст перевозчикам право отказать ему в перевозке в будущем на законных основаниях.

