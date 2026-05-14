Водителя катера осудят за гибель трех пассажиров в Листвянке

Судоводитель грубо нарушил правила плавания и превысил скорость.

В Иркутский районный суд передали уголовное дело о крушении катера на Ангаре. На скамье подсудимых окажется местный житель, по вине которого погибли три человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре и межрегиональном СУТ СК России.

- Трагедия случилась 11 октября 2025 года в районе поселка Листвянка. Мужчина управлял маломерным судном в нетрезвом виде. На борту находились трое пассажиров. Судоводитель грубо нарушил правила плавания и превысил скорость. В итоге катер сначала врезался во встречное судно, а затем вылетел на берег возле отеля «Легенда Байкала». Все трое пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте, - напомнили в пресс-службе ведомства.

Следователи Иркутского следственного отдела на транспорте собрали достаточно доказательств. Теперь суду предстоит решить судьбу обвиняемого. Ему грозит реальный срок за нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее смерть более двух человек.

