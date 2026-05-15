В аэропорт Иркутска прибыл самолет Ил-76, доставляющий грузы в Антарктиду

В аэропорт Иркутск прибыл самолет Ил-76, доставляющий грузы в Антарктиду.

В аэропорт Иркутска прибыл самолет Ил-76. Он много лет доставляет грузы и участников экспедиций в Антарктиду. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе авиагавани.

- Ил-76ТД-90ВД ANTARCTICA носит имя Артура Чилингарова, советского и российского учёного-океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, Героя Советского Союза и Героя России, - уточнили в аэропорту.

Это самолет может садиться на специально подготовленные снежные и ледовые полосы. С 1986 года он является незаменимым помощником в освоении и работе на самом холодном континенте Земли, показывая надежность в суровых антарктических условиях.

