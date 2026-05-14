В Иркутске объявлен набор в кадетский класс школы №2. Фото: личный архив Виктора Клепикова.

В школе №2 имени М.С. Вишнякова готовятся к пополнению. С 2018 года здесь работают кадетские классы, и с каждым годом желающих попасть в них становится только больше. «Комсомолка» узнала, кто может стать кадетом и чему обучают ребят помимо привычных дисциплин.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

Сегодня кадеты учатся только в четвёртом, шестом и восьмом классах, но школа уже объявила о начале набора учеников в пятый класс.

— Требования стандартные: хорошая физическая подготовка, здоровье, успеваемость, — рассказывает учитель ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины — прим. ред.) и куратор кадетских классов школы №2 в Иркутске Виктор Клепиков. — Принимают и ребят из других школ — достаточно позвонить в школу и оставить заявку.

ЧЕМУ УЧАТ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Учёба в кадетском классе — это не просто уроки в красивой форме. Это плотный график, дисциплина и дополнительные занятия.

— Помимо основной программы у ребят есть строевая и огневая подготовка, хор, спортивно-бальные танцы, основы физподготовки, — перечисляет Виктор Клепиков. — Также изучают работу с беспилотниками, радиационную, химическую и биологическую защиту, военно-политическую подготовку.

Огневую подготовку учащиеся проходят прямо в стенах школы, используя возможности электронного тира. В программе занятий — разбор и сборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, а также отработка навыков броска гранат. По словам куратора, оборудование обеспечивает полную имитацию реальных условий стрельбы.

— Но мы выезжаем и на настоящие стрельбища. Например, в военно-исторический музей Александра Расторгуева под Иркутском. Там ребята уже стреляют из боевого оружия.

КАДЕТСКИЕ БАЛЫ, КАЗАРМА И ВОЛОНТЁРСТВО

Кадеты не сидят в четырёх стенах. Раз в четверть они выезжают на полевые сборы — в настоящую казарму. Там занимаются первой медицинской помощью, тактикой, огневой подготовкой.

— К нам приходят гости: ветераны спецоперации, полицейские, сотрудники контрольно-пропускного пункта «Байкал». Они проводят уроки мужества, рассказывают об армии, о подвигах, отвечают на вопросы учеников.

Помогают кадеты и бойцам-землякам: плетут маскировочные сети, делают сухие души, собирают антидроновые сети. А ещё участвуют в волонтёрских акциях, ходят в туристические походы, готовятся к кадетским балам. Жизнь кадета не бывает скучной и однообразной. К слову, все дополнительные занятия — бесплатные.

Ребята участвуют в различных акциях и праздниках, помогают бойцам СВО. Фото: личный архив Виктора Клепикова.

«ДЕВОЧКИ ТОЖЕ МЕЧТАЮТ БЫТЬ КАДЕТАМИ»

— У нас в 6-м классе — мальчиков чуть больше чем девочек, — поясняет куратор. — А на набор в 5-й класс заявок от девочек поступает даже больше, чем от мальчиков. Им это очень интересно.

Кем в будущем видят себя девочки-кадеты? В основном — сотрудниками полиции и ФСБ.

— Для нас главное, чтобы у самого ребёнка было желание учиться в таком классе, — подчёркивает Виктор Клепиков.

Школа №2 объявляет набор учащихся в пятый кадетский класс. По вопросам приема и организации обучения Вы можете обратиться по телефону 30-13-50.

