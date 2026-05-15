Река Вихорева в Братском районе вышла из берегов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Братском районе сложилась непростая ситуация из за подъёма уровня воды в реке Вихорева. В районе села Кобляково вода вышел из берегов. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Приангарья.

- По данным на 08:00 14 мая, уровень воды в реке достиг 472 сантиметров — это существенно выше критической отметки, которая составляет 320 сантиметров, - отметили в пресс-службе ведомства.

Спасатели предупреждают: 14–15 мая превышение неблагоприятной отметки, скорее всего, сохранится. Из за этого есть риск затопления пониженных участков местности. Жителям рекомендуют: следить за официальными сообщениями от МЧС и местных властей и быть бдительными, не паниковать.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что вода на северных реках Иркутской области начала уходить.