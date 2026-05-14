Вода на северных реках Иркутской области начала уходить

Вертолет Ми-8 доставил в село Токма 400 килограммов гуманитарной помощи. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Гидрологическая обстановка на севере Приангарья постепенно стабилизируется. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, специалисты отмечают тенденцию к снижению уровня воды. По данным на вечер 14 мая 2026, подтопленными пока остаются 23 дома и 104 приусадебных участка в населенных пунктах Катангского района.

- Вода уходит, но спасатели продолжают дежурить на местах. Вертолет Ми-8 доставил в село Токма 400 килограммов гуманитарной помощи: продукты, бутилированную воду и предметы первой необходимости. На подтопленных территориях работают сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда, областной пожарно-спасательной службы и специализированной пожарно-спасательной части, - прокомментировал губернатор.

Власти благодарят всех, кто участвует в устранении последствий паводка и помогает местным жителям. Ситуация остается на контроле.

