За сутки в Иркутской области потушили четыре лесных пожара Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области за сутки потушили четыре лесных пожара. Огонь зафиксированы в следующих районах: Аларском, Зиминском, Усольском и Черемховском. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

- Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 46,4 гектара. К тушению привлекли 60 сотрудников лесной охраны и 17 единиц техники, - уточняется в сообщении.

Известно, что во всех случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём. На утро 15 мая новых лесных пожаров в Приангарье и не зарегистрировано, патрулировать территории будут 50 групп — всего 105 человек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что обычная прогулка обернулась настоящим кошмаром для 13-летнего Никиты. Подросток в буквальном смысле провалился сквозь землю. Подробности.