106 образовательных учреждений Братска обработают от клещей

В Братске проводят обработку от клещей. Обрабатывают школы, детские сады и общественные территории. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

- Акарицидная обработка будет проведена во всех 106 учреждениях – 60 детских садов, 40 школ, 5 дошкольного образования и в детском лагере «Надежда». Общая площадь обрабатываемых территорий составит почти 1, 5 млн. кв. м, - говорится в сообщении.

Работы начнутся с 20 мая, с наступлением благоприятной погоды. В первую очередь - парки, скверы, прогулочные зоны и памятные места. Территории кладбищ будут обрабатывать с 15 по 31 мая.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области у ребенка подтвердился клещевой энцефалит. Всего с начала эпидсезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились уже 3580 человек.