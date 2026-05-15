Клещевой энцефалит подтвердился у ребенка в Иркутской области

Клещи продолжают атаковать жителей Иркутской области. С начала эпидсезона за медицинской помощью обратились уже 3580 укушенных. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- Только за неделю с 7 по 14 мая 2026 года зарегистрировали 1771 обращение. Среди пострадавших есть дети, у них подтвердили по одному случаю клещевого энцефалита и клещевого риккетсиоза, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты исследовали почти 2800 клещей и нашли 643 зараженных боррелиозом, 26 - энцефалитом и еще 129 - другими инфекциями. Санврачи просят не забывать о мерах защиты. Одежда должна максимально закрывать тело, обязательно использовать акарицидно-репеллентные средства, а каждые 15-20 минут осматривать себя и близких. Если клещ все же присосался, нужно сразу обратиться за медицинской помощью!

