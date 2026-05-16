Два ландшафтных пожара произошли из-за неосторожного курения в Иркутской области

В Иркутской области неосторожность при курении обернулась сразу двумя ландшафтными пожарами. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.

- В Аларском районе ландшафтный пожар произошел в районе 1710 километра федеральной автомобильной дороги «Сибирь». Дознаватели установили, что 67-летний мужчина прикурил сигарету и непотушенную спичку бросил в сухую траву. Она моментально загорелась. Благодаря очевидцам пожар был оперативно потушен, - говорится в сообщении.

В садоводстве «Лесохимик» в Братском районе загорелась сухая трава на участке. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. По словам 56-летней братчанки, она выбросила непотушенный окурок в металлическую бочку с прошлогодней сухой растительностью. Содержимое емкости загорелось. От искр, упавших в сухостой, огонь быстро распространился по территории.

По фактам нарушений составлены административные протоколы. Неосторожным курильщикам придется заплатить по 5 тысяч рублей штрафа.

