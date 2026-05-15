В Забайкалье мать оштрафовали за попытку приготовить шашлык для сына

Мать оштрафовали за попытку приготовить шашлык для сына. Фото: Минлес Забайкалья.

В Могоче полицейские поймали женщину, которая развела открытый огонь прямо в черте города. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на краевой Минлес, иностранка решила приготовить шашлык для маленького сына, который находился рядом с костром.

- Правоохранители сразу пресекли нарушение. Действия женщины создавали реальную угрозу пожара, да и ребенок стоял в опасной близости к огню. На нее составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Материалы проверки также направили в отдел государственного пожарного надзора, - сообщает агентство.

Напомним, сейчас в Забайкалье действует особый противопожарный режим. Разведение костров и использование открытого огня на придомовых и общественных территориях строго запрещено.

