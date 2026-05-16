В Тайшете произошло ДТП с переворотом автомобиля

26-летняя девушка, находившаяся за рулем внедорожника не имела водительских прав

В Тайшете произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Тайшетского района.

- ДТП произошло 12 мая на улице Горького. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» столкнулся с автомобилем «Mitsubishi Pajero», которым управляла 26-летняя девушка, - говорится в сообщении.

После столкновения внедорожник отбросило в сторону и он опрокинулся. В результате аварии никто не пострадал. Во время проверки документов выяснилось, что у водителя «Mitsubishi Pajero» никогда не было водительского удостоверения. Также отсутствовал и страховой полис ОСАГО.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

