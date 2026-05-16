«Если не подойдешь - убью»: в Иркутске задержали мужчину, который мог угрожать школьницам

Личность мужчины удалось установить по видеозаписи. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские задержали мужчину, который якобы угрожал детям возле одной из школ Иркутска. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Все произошло 14 мая. В самый разгар дня, около 13:00 Дмитрию Суворову позвонила дочь. Ее голос был испуганным.

- Папа, за нами идет какой-то мужчина! Нам страшно!

Дмитрий хорошо знал распорядок ребенка и этот звонок встревожил его не на шутку.

- Моя дочь учится в школе №32. Обычно после уроков она гуляет с подругами около часа, а затем звонит мне, чтобы я забрал ее домой, - рассказывал ранее корреспонденту КП-Иркутск Дмитрий Суворов. – Услышав то, что она сказала, я не стал терять ни секунды.

Отец велел девочкам найти безопасное место – зайти в ближайший магазин или вернуться в школу и обратиться за помощью к взрослым. Сам тут же выехал к ним.

Когда Дмитрий подъехал, дети находились внутри школы. Они были напуганы и сбивчиво рассказывали одно и то же. По их словам, незнакомец подходил к младшеклассницам, говорил странные вещи, а одной из них даже пригрозил: «Если не подойдешь – убью».

- Дочь хорошо запомнила внешность незнакомца. Я объехал район и вскоре заметил того самого мужчину возле магазина. Подошел к нему, чтобы разобраться в ситуации. Но его ответы были путаными и неубедительными. То он никого не звал, то просто хотел узнать время.

Поведение мужчины казалось странным, и Дмитрий решил вызвать полицию.

Диспетчер по телефону предупредил его не применять силу, так как физического контакта с детьми не было. Пока отец ждал приезда наряда, он успел снять мужчину на видео. Однако, когда полицейские прибыли на место - примерно через 15 минут - незнакомца уже и след простыл. Он успел запрыгнуть в первую попавшуюся маршрутку. Дмитрий поехал следом и проследил за автобусом одну остановку, но мужчина так и не вышел.

16 мая в ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что личность мужчины удалось установить по видеозаписи, которую сделал Дмитрий. Подозреваемого нашли и доставили в отдел полиции.

- Полицейские и сотрудники СК проводят проверку, по результатам которой будет принято правовое решение в рамках действующего законодательства, - рассказали в ведомстве.