В Иркутской области провели дезинфекцию свинофермы и вакцинацию поголовья

Заларинские ветеринарные специалисты позаботились о здоровье свиней: они провели комплексную профилактику - дезинфекцию помещений и вакцинацию животных. Об этом КП-Иркутск рассказали в службе ветеринарии Приангарья.

- Дезинфекция свинарников играет важную роль в предотвращении распространения инфекций среди поголовья. Бактерии, вирусы и другие патогенные микроорганизмы размножаются там очень быстро, что может привести к серьезным заболеваниям животных, - подчеркнула начальник филиала Клавдия Развозжаева.

Всего было обработана площадь в 300 квадратных метров. А вакцинацию от классической чумы свиней прошли 160 животных.

