В Ангарске мужчине вынесли приговор за жестокое обращение с собакой Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Ангарске суд признал 36-летнего мужчину виновным в жестоком обращении с животным. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МВД Приангарья, 16 января 2026 года в микрорайоне Майск подсудимый вышел в подъезд дома и выстрелил в бездомную собаку по кличке Фокус из однозарядной пружинно поршневой пневматической винтовки «Кросман Фантом».

- Оружие было заряжено свинцовой пулей калибра 4,5 миллиметров. Обвиняемый сделал это из-за громкого лая животного, - уточнили в региональной прокуратуре.

О случившемся в полицию сообщили соседи. Живодера нашли с помощью записей с камер видеонаблюдения. В результате нападения собака получила травму, но осталась жива. Сейчас волонтёры занимаются поиском семьи для Фокуса.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ.