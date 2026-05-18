530 миллионов рублей потеряли жители Иркутской области из-за мошенников

С начала года жители Иркутской области лишились 530 миллионов рублей из-за мошенников

С начала 2026 года жители Иркутской области лишились 530 миллионов рублей из-за мошенников. Причём только за апрель ущерб составил 130 миллионов. Об этом КП-Иркутск рассказали в МВД Приангарья.

- Жертвами аферистов стали люди от 17 до 98 лет. По статистике, чаще всего обманывают женщин: на их долю приходится 59% случаев, и именно они теряют самые крупные суммы, - уточнили в полиции.

Чаще всего аферисты предлагают «выгодные инвестиции» под видом менеджеров, продают несуществующие товары и звонят, представляясь сотрудниками Госуслуг или ФСБ. Чтобы не попасться на уловки, важно помнить, что ни банки, ни госорганы не просят переводить деньги на «безопасные счета».

