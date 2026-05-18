Поиски 16-летнего подростка, пропавшего в Иркутске 2 месяца назад, завершились трагедией

Пропавшего 16-летнего подростка в Иркутске нашли погибшим

В Иркутске завершились поиски 16-летнего подростка, который пропал два месяца назад. 16-летнего парня нашли погибшим. Об этом КП-Иркутск рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Парень пропал еще 20 марта 2026 года. Он был у дома №81 по улице Железнодорожной. Тогда подросток собирался пойти в лицей. Но почему-то вышел без телефона, без документов, без карт и наличных. Связаться с ним было невозможно.

Поток звонков в полицию и на горячую линию волонтеров не заканчивался: "Я видел похожего парня!" Люди активно сообщали о замеченных подростках – темноволосых, в черных куртках и очках – в самых разных местах: на остановках, в магазинах, на вокзалах, и даже в соседних городах. Однако, несмотря на все усилия, ни одно из этих наблюдений не приводило к обнаружению разыскиваемого.

С тех пор по всему городу: в магазинах, на остановках и в автобусах были расклеены ориентировки школьника. В первые дни число листовок доходило до тысячи.

С надеждой и упорством добровольцы вместе с полицией исследовали каждый уголок: от рощи «Звездочка» и Кайского леса до лесопарков Свердловского района и даже территории Глазковского кладбища. Волонтеры не оставляли без внимания ни один овраг, пустырь или заброшенное здание. По факту исчезновения несовершеннолетнего было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

