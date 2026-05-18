В Иркутске за неделю подорожало топливо

Водители Иркутска столкнулись с очередным повышением цен на бензин и дизельное топливо. Как сообщает «Байкал24», рост затронул все основные марки и распространился на большинство АЗС города.

Самый заметный рост у дизельного топлива +50 копеек на отдельных точках, теперь его цена до 83 рублей за литр. АИ 92 и АИ 95 прибавили в цене в среднем по 20 копеек: теперь их стоимость составляет 64,15 и 67,65 рубля соответственно.

Премиальные марки топлива АИ 98, АИ 100 в основном не изменились, но некоторые выросли на 30 копеек — до 91,75 рубля. Эксперты отмечают, что рост цен на топливо может повлиять на стоимость перевозок и, как следствие, на цены в магазинах.

