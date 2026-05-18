За неделю шесть детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе

За прошедшую неделю на дорогах Иркутска и района произошло 12 ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, в них получили травмы 14 взрослых и шесть детей.

- Среди происшествий зафиксированы восемь столкновений транспортных средств, два наезда на пешеходов, одно опрокидывание транспортного средства и съезд с дороги, - пояснили в пресс-службе ведомства.

С 11 по 17 мая 2026 года на дорогах произошло 162 автоаварии, в результате которых было повреждено 300 транспортных средств.

Автоинспекторы призывают водителей строго следовать правилам ПДД - соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а пешеходов - внимательно смотреть по сторонам при пересечении проезжей части и не переходить дорогу в запрещённых местах.

