15-летний подросток на питбайке столкнулся с внедорожником в селе Утулик. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Около четырех часов дня 16 мая поселок Утулик в Слюдянском районе стал свидетелем типичной для этого сезона истории: подросток на мототехнике встретился с автомобилем. Встреча, как водится, закончилась не в пользу юного байкера.

15-летний парень рассекал на питбайке «SHARMAX» по переулку и в какой-то момент не разминулся с внедорожником «HAVAL M6». Удар — и школьник уже в больнице с переломом руки. Хорошо хоть шлем был надет — могло быть гораздо хуже.

Питбайк подростку купили родители.

Инспекторы ДПС на папу и маму нарушителя составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.

Питбайк — на спецстоянку.