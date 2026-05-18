Десять лесных пожаров потушили за три дня в Иркутской области.

С 15 по 17 мая 2026 в лесах Приангарья справились с десятью пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, 15 мая в Тайшетском районе нашли и потушили три очага на 16 гектарах, там работали 26 человек и восемь машин. Огонь перешел с полей.

- 17 мая потушили еще семь пожаров. Два новых на 26,1 гектара вспыхнули в Заларинском и Нукутском районах, еще пять перешли с прошлых дней в Братском, Тайшетском, Чунском и Усть-Илимском районах. Их общая площадь составила 53,1 гектара, на тушение вышли 122 человека и 36 единиц техники, - говорится в сообщении правительства.

Главные причины те же - огонь перекинулся с сельхозземель и неосторожность людей. На утро 18 мая новых пожаров не зафиксировали. Лес патрулируют 59 групп, в них 208 человек.

