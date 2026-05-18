Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 6:36

Десять лесных пожаров потушили за три дня в Иркутской области

На утро 18 мая новых пожаров не зафиксировали
Татьяна ИВАНОВА
Десять лесных пожаров потушили за три дня в Иркутской области.

Десять лесных пожаров потушили за три дня в Иркутской области.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 17 мая 2026 в лесах Приангарья справились с десятью пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, 15 мая в Тайшетском районе нашли и потушили три очага на 16 гектарах, там работали 26 человек и восемь машин. Огонь перешел с полей.

- 17 мая потушили еще семь пожаров. Два новых на 26,1 гектара вспыхнули в Заларинском и Нукутском районах, еще пять перешли с прошлых дней в Братском, Тайшетском, Чунском и Усть-Илимском районах. Их общая площадь составила 53,1 гектара, на тушение вышли 122 человека и 36 единиц техники, - говорится в сообщении правительства.

Главные причины те же - огонь перекинулся с сельхозземель и неосторожность людей. На утро 18 мая новых пожаров не зафиксировали. Лес патрулируют 59 групп, в них 208 человек.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что самый кровавый теракт в СССР произошел на рейсе Москва — Чита более 50 лет назад. Читайте подробности.