Жителя Усть-Илимска осудили на 18 лет за госизмену и подготовку к поджогу. Фото: УФСБ России по Иркутской области.

В Иркутской области вынесли приговор 42-летнему безработному из Усть-Илимска. Как сообщили КП-Иркутск в региональном УФСБ, мужчина признан виновным в государственной измене, подготовке к диверсии и намерении вступить в террористическую организацию.

- В 2023 году он сам вышел на представителей запрещенной организации и получил первое задание - нанес на стены домов их символику аэрозольной краской. Затем куратор поручил поджечь железнодорожное оборудование. Осужденный прошел инструктаж, купил горючее вещество и провел разведку местности. На этом этапе его задержали сотрудники УФСБ и СОБР Росгвардии, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Второй Восточный окружной военный суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы. Пять из них он проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима. Также ему на два года запретили публиковать любые материалы в интернете. Приговор еще не вступил в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.

