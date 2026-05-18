Боец Георгий Пахотин из Балаганского округа погиб в зоне СВО

Боец Георгий Пахотин погиб в зоне СВО.

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Георгий Пахотин из Балаганского округа. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, жизнь военнослужащего оборвалась в феврале 2026, ему было 25 лет.

- После окончания школы Георгий поступил в Балаганский техникум. В армию его призвали в апреле 2021, в декабре того же года он заключил контракт и начал службу в войсках противовоздушной обороны. Когда началась спецоперация, был перенаправлен туда, - рассказывают в администрации.

В марте 2022 боец был тяжело ранен. Один осколок прошел через легкое, еще 16 извлекли из позвоночника. За проявленную отвагу Георгия Пахотина наградили медалью. Он прошел долгую реабилитацию и вновь вернулся «за ленточку». Был командиром отделения зенитного дивизиона в звании гвардии сержант.

