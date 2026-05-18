Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 мая 2026 8:20

Боец Георгий Пахотин из Балаганского округа погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 25 лет
Татьяна ИВАНОВА
Боец Георгий Пахотин погиб в зоне СВО. Фото: соцсети администрации Балаганского округа.

Боец Георгий Пахотин погиб в зоне СВО. Фото: соцсети администрации Балаганского округа.

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Георгий Пахотин из Балаганского округа. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, жизнь военнослужащего оборвалась в феврале 2026, ему было 25 лет.

- После окончания школы Георгий поступил в Балаганский техникум. В армию его призвали в апреле 2021, в декабре того же года он заключил контракт и начал службу в войсках противовоздушной обороны. Когда началась спецоперация, был перенаправлен туда, - рассказывают в администрации.

В марте 2022 боец был тяжело ранен. Один осколок прошел через легкое, еще 16 извлекли из позвоночника. За проявленную отвагу Георгия Пахотина наградили медалью. Он прошел долгую реабилитацию и вновь вернулся «за ленточку». Был командиром отделения зенитного дивизиона в звании гвардии сержант.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что туристка из Петербурга едва не погибла в «буханке» на льду Байкала. Читайте подробности.