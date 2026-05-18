НовостиОбщество18 мая 2026 8:46

Прокуратура вернула Усолью-Сибирскому объект электросетей стоимостью 17 млн

Объект раньше принадлежал государственному предприятию, но его незаконно продали частной компании
Татьяна ИВАНОВА
Прокуратура Иркутской области через суд добилась возврата в муниципальную собственность важного объекта коммунальной инфраструктуры. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, речь идет об электросетевом хозяйстве площадью 744 квадратных метра, кадастровая стоимость которого превышает 17 миллионов рублей.

- Этот объект раньше принадлежал государственному предприятию, но его незаконно продали частной компании. По закону он должен находиться в муниципальной собственности, поскольку является частью инженерной инфраструктуры Усольского городского округа и имеет социальное значение. Прокуратура обратилась в арбитражный суд, потребовала признать сделку купли-продажи недействительной и вернуть объект городу Усолье-Сибирское, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Теперь компания обязана передать электросетевой объект муниципалитету. Исполнение судебного решения проконтролирует прокуратура.

