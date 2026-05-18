НовостиПроисшествия18 мая 2026 9:22

24-летнего парня убили на парковке из-за одного замечания. Виновного задержали лишь спустя 15 лет

Татьяна ИВАНОВА
Убийца из Листвянки получил 14 лет колонии спустя 17 лет после преступления. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

В Иркутской области осужден мужчина, который в апреле 2009 года устроил кровавую резню на парковке у гостиницы в Листвянке, а затем 15 лет прятался по поддельным документам. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, областной суд назначил ему 14 лет колонии строгого режима.

- В тот вечер осужденный выпивал вместе со знакомыми, попутно дрифтовали на машинах, шумели. Другой компании это не понравилось, завязалась ссора. Мужчина сходил за ножом и нанес удары четверым оппонентам. Трех пострадавших спасли врачи, а 24-летний парень скончался от ранения. Нападавший сразу скрылся, добрался автостопом до Москвы, раздобыл паспорт на чужое имя и затерялся, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Все эти годы следователи и оперативники не прекращали работу. С помощью современных технологий и анализа видеозаписей беглеца нашли в Казахстане и экстрадировали в Иркутск в 2024 году. Суд также взыскал с него 3,8 миллиона рублей компенсации морального вреда пострадавшим. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

