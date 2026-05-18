НовостиЗдоровье18 мая 2026 9:39

Больше 10 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

Грипп подхватили 39 человек
Татьяна ИВАНОВА
Больше 10 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Иркутской области держится на прежнем уровне. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- С 11 по 17 мая 2026 врачи зафиксировали 10636 случаев острых респираторных инфекций. Лабораторно подтвердили грипп у 39 человек, - поделись в Роспотребнадзоре.

Напомним, неделей ранее ОРВИ подхватили 10,8 тысячи человек, также зафиксировали 51 случай гриппа. Врачи напоминают о простых мерах профилактики. Необходимо мыть руки и пользоваться антисептиком, регулярно проветривать комнаты, делать влажную уборку, по возможности избегать контактов с заболевшими, вести здоровый образ жизни. При первых признаках недомогания лучше сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

