20 тонн гуманитарной помощи отправили из Иркутска в зону СВО. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Из Иркутска в зону проведения специальной военной операции ушла фура с гуманитарным грузом. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, волонтеры собрали около 20 тонн самого необходимого: одежду, снаряжение, продукты, оборудование, медикаменты, маскировочные сети и технику. Общий объем груза - примерно 60 кубов.

Помощь собирали практически всей областью. К сбору подключились благотворительные фонды, волонтеры из Тулуна, Куйтуна, Саянска и других городов. На погрузку вышли студенты, представители организаций и работники мэрии.

- С 2022 года Иркутск отправил порядка 440 единиц техники, 685 тонн груза и более 400 стволов гладкоствольного оружия. Будем продолжать столько, сколько потребуется. Вместе приближаем нашу общую Победу, - сказал мэр Руслан Болотов.

Груз отправится на Донецкое, Луганское, Запорожское и Херсонское направления. Следом за фурой поедут волонтеры, которые на месте разберут груз и развезут его по точкам доставки адресно.

