Двух жителей Тайшета осудят за нелегальный экспорт леса на 45 миллионов рублей.

Тайшетская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против двух местных жителей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, их обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов, сбыте незаконно заготовленной древесины и легализации преступных доходов.

- С 2018 по 2020 год мужчины действовали в составе организованной группы. Они оформляли липовые документы на покупку леса, а затем через подконтрольные фирмы гнали пиломатериалы за границу, - рассказывают в прокуратуре.

Общий объем незаконно вывезенной древесины превысил 8 тысяч кубометров, а ее стоимость составила почти 45 миллионов рублей. Рассматривать дело будет Тайшетский городской суд.

