10 человек спаслись после происшествия с хивусом на Байкале в Бурятии. Фото: прокуратура Бурятии

19 мая 2026 года на Байкале в Бурятии перевернулся хивус с туристами. В аэролодке было 14 человек. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС республики, 10 - спаслись, среди них был 14-летний подросток.

- Катер перевернулся в районе местности Черепаха примерно в 30 метрах от берега. По предварительной информации, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой, - уточнили в прокуратуре Бурятии.

Поиски четырех человек продолжаются. На месте происшествия работают 30 человек и 11 единиц техники. Также привлекли водолазов.

Ранее КП-Ирутск рассказывала, что поиски 10-летнего мальчика, которого унесло течением в реке Иркут, продолжаются. Он решил сделать фото на телефон, подошел ближе к берегу, оступился и упал в воду.