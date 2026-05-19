СК завел уголовное дело после после опрокидывания хивуса на Байкале Фото: Ольга ЮШКОВА.

В акватории озера Байкал, недалеко от села Турка Прибайкальского района Республики Бурятия, перевернулась аэролодка «Хивус» с туристами на борту. Это произошло 19 мая 2026 года возле скалы Черепаха.

- Следователи завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть более чем двух человек», - уточнили в пресс-службе СК.

10 человек смогли самостоятельно выбраться на берег — им оказывают медицинскую помощь, местонахождение 5 человек, включая судоводителя, пока не установлено - ведутся поисково спасательные работы. Следователи и криминалисты осматривают места происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз. Параллельно Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку - специалисты выяснят, соблюдались ли нормы законодательства о безопасности плавания.