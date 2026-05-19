Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2026 9:16

СК завел уголовное дело после после опрокидывания хивуса на Байкале

10 человек смогли самостоятельно выбраться на берег
Ангелина ОГЕР
СК завел уголовное дело после после опрокидывания хивуса на Байкале

СК завел уголовное дело после после опрокидывания хивуса на Байкале

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В акватории озера Байкал, недалеко от села Турка Прибайкальского района Республики Бурятия, перевернулась аэролодка «Хивус» с туристами на борту. Это произошло 19 мая 2026 года возле скалы Черепаха.

- Следователи завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть более чем двух человек», - уточнили в пресс-службе СК.

10 человек смогли самостоятельно выбраться на берег — им оказывают медицинскую помощь, местонахождение 5 человек, включая судоводителя, пока не установлено - ведутся поисково спасательные работы. Следователи и криминалисты осматривают места происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз. Параллельно Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку - специалисты выяснят, соблюдались ли нормы законодательства о безопасности плавания.