Пять человек погибли после происшествия с хивусом на Байкале в Бурятии. Фото Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Пять человек погибли при опрокидывании хивуса на Байкале в Бурятии. Напомним, аэролодка с 18 людьми перевернулась 19 мая 2026 года в районе скалы Черепаха примерно в 30 метрах от берега. 13 человек удалось спасти, среди них - 14-летний ребенок. Одна женщина получила рваную рану ноги, пострадавшую доставили в больницу. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МЧС республики.

- Среди тех, кто остался под водой - судоводитель. Поисково-спасательные работы продолжаются, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, капитан катера на воздушной подушке выехал на лёд. В какой-то момент он решил совершить прыжок со льда в воду, и именно во время этого манёвра судно перевернулось. СК завел уголовное дело по статье: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть более чем двух человек».