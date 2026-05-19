Глава Бурятии поручил ужесточить меры по контролю туристических услуг после ЧП

Глава Бурятии поручил ужесточить меры по контролю туристических услуг. Решение было принято после трагедии, которая произошла с туристами на Байкале. 19 мая 2026 года аэролодка, на которой находилось 18 человек, перевернулась. 13 пассажирам удалось спастись, одна женщина получила травму ноги. К сожалению, пять человек, включая водителя катера, погибли.

- Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы примем все меры по оказанию поддержки, - сказал Алексей Цыденов.

Заместителю председателя по вопросам здравоохранения Евгении Лудуповой поручено оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Зампредседателю по общественной безопасности поставлена задача обеспечить взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами для проверки безопасности всех туристических объектов. Ответственному по организации туристских услуг поручено проверить соответствия туристических объектов законодательным требованиям.