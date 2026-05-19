Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 12:54

Пассажиры были без спасательных жилетов в катере, который перевернулся в Бурятии

Глубина на месте крушения составила от 4 до 5 метров
Ангелина ОГЕР
Пассажиры были без спасательных жилетов в катере, который перевернулся в Бурятии

Пассажиры были без спасательных жилетов в катере, который перевернулся в Бурятии

Фото: ГУ МЧС по Бурятии.

Пассажиры были без спасательных жилетов в катере, который перевернулся в Бурятии. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС республики. Напомним, 19 мая на Байкале в районе горы Черепаха произошло ЧП. Опрокинулась аэролодка с 18 людьми на борту. 13 человек выбрались на берег самостоятельно, еще пятеро - погибли. Их тела ищут спасатели.

- Когда судно опрокинулось, люди находились внутри кубрика, без спасательных жилетов, - прокомментировал главный государственный инспектор по маломерным судам Николай Зайцев.

Погода в момент происшествия была ясная, ветра не было. Глубина на месте крушения составила от 4 до 5 метров, расстояние до берега было около 20-30 метров. Врачи осмотрели 11 пострадавших, еще двое - отказались от осмотра. Одной женщине с поверхностной раной голени сделали перевязку. Госпитализация никому не потребовалась.