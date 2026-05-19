Рейс Москва-Иркутск экстренно приземлился в аэропорту Сургута. Об этом сообщается в статусе рейса. Воздушное судно вылетело из столицы еще в 11:45 и должно было сесть в областном центре в 22:30.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс задержан до 00:05.

В соцсетях появилась информация, что экипаж принял решение о посадке в другом городе из-за дебоша. Якобы пассажир бизнес-класса не мог успокоиться и кидался на бортпроводников.

