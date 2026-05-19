Ангарские нейрохирурги предотвратили инсульт у пациента. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Ангарской городской больнице провели сложнейшую сосудистую операцию, которая спасла пациента от неминуемого инсульта. Хирурги удалили атеросклеротическую бляшку, перекрывавшую главный сосуд, питающий мозг. Она могла в любой момент полностью остановить кровоток или оторваться и закупорить артерию уже внутри мозга. Исход в обоих случаях один - тяжелая инвалидность или смерть.

- Операцию, которая считается мировым золотым стандартом профилактики инсульта, провела бригада под руководством ведущего сосудистого нейрохирурга Анатолия Будаева. Она длилась около трех часов и потребовала ювелирной точности, - добавили в областном правительстве.

С конца 2024 года в больнице выполнили уже 31 подобное вмешательство, пять из них - только за 19 дней мая. Врачи напоминают, что атеросклеротическое поражение сосудов особенно распространено у людей старше пятидесяти лет, и в большинстве случаев инсульт можно предотвратить, если вовремя пройти диспансеризацию.

